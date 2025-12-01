وزير الخارجية يتوجه إلى ألمانيا في زيارة ثنائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 ديسمبر 2025 12:33 مساءً - توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الاثنين الأول من ديسمبر إلى برلين في زيارة ثنائية، حيث من المقرر أن يلتقي مع نظيره الألمانى ويعقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من كبار المسئولين الحكوميين والبرلمانيين، وممثلي المراكز البحثية وصانعى القرار لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا فى مختلف المجالات، وتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما يشارك وزير الخارجية فى منتدي أعمال بحضور رؤساء مجالس إدارة أبرز الشركات الألمانية لتناول مختلف أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.