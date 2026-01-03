الاحتلال يواصل اعتداءاته على الضفة

الاحتلال يواصل اعتداءاته على الضفةصعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم، من إجراءاتها الميدانية في عدد من مناطق الضفة الغربية المحتلة، عبر تنفيذ اعتقالات واقتحامات وإغلاقات لطرق ومداخل قرى، طالت محافظات طولكرم وقلقيلية ونابلس ورام الله.

ففي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم ثلاثة شبان من ضاحية اكتابا شرق المدينة، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها بحسب مصادر محلية.

وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منتصف الليلة شابا من قرية راس عطية جنوب المحافظة.

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عزون شرق قلقيلية من مدخلها الشمالي الرئيسي، وسيرت آلياتها العسكرية في عدد من أحيائها.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مخيم العين غرب المدينة، حيث داهمت عدة منازل وفتشتها.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال احتجزت عددا من المواطنين داخل المخيم، وحققت معهم ميدانيا، قبل أن تفرج عنهم لاحقا.

أما في محافظة رام الله والبيرة، فقد أغلقت قوات الاحتلال صباح اليوم البوابة الحديدية المقامة على مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

ومنعت قوات الاحتلال مركبات المواطنين من الدخول إلى القرية أو الخروج منها، ما اضطر الأهالي إلى سلوك طرق بديلة للتنقل.

وشهدت الضفة الغربية في العام 2025 تصعيدا إسرائيليا مركبا، جمع بين الاقتحامات العسكرية، والتوسع الاستيطاني، وهدم المنازل، والتهجير القسري، في مسعى واضح لفرض واقع ديمغرافي جديد.

وبلغت حالات الاعتقال خلال العام الماضي أكثر من 7000 بالضفة بما فيها القدس، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني التي طالت الآلاف.