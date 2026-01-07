هجوم كبير على هالة سرحان بسبب أحمد الشرع.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 06:29 مساءً - تعرضت الإعلامية هالة سرحان الساعات الماضية لهجوم كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصحفات السوشيال ميديا جاء ذلك بعدما قامت بنشر تويته على حسابها الرسمي بموقع أكس وطالبت من خلاله بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

هجوم على الإعلامية هالة سرحان

نشرت هالة سرحان عبر حسابها الرسمي بمنصة أكس بيان تضمن خبر حول توريد مصر الغاز إلى سوريا لأول مرة وعلقت عليه قائلة:

"أعلن الشرع بأن سوريا تنتظر مستقبل عظيم وسترفع عنها كل القيود قريبًا جدًا".

وأضافت عظيم بأن مصر أول من شارك بتوريد الكهرباء بعد قرار إلغاء الحظر وتساءلت عن موعد عودة اللاجئين بعد 15 عام من وجودهم داخل الأراضي المصرية.

فيما تسبب ذلك البيان الصادر من الإعلامية المصرية لتعرضها للعديد من الانتقادات الواسعة وذلك من قبل المواطنين وبالأخص المصريين منهم خاصة لأن حجم العمالة المصرية التي تعمل في المشاريع السورية ليست بقليلة.