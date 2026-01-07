اطّلع على بالفيديو.. كيف سخر ترامب من الرياضيين المتحولين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 06:29 مساءً - تسبب مقطع فيديو مدته لا تتجاوز 10 ثوانٍ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ليجعل المواطنين في حيرة عن إذا ما كان الفيديو حقيقي أم مصنع بالذكاء الاصطناعي.

تضمن مقطع الفيديو المتداول هو جانب من سخرية ترامب لتقليد الرياضيين المتحولين جنسيًا، مقارنة بلاعبي رفع الأثقال.

وعلق المواطنين على الفيديو، قائلين:

"أقصى درجات السخرية.. شئ محرج.. رقصة غير رئاسية".

وعلى النقيض الأخر، أيد مجموعة من الناس مقطع الفيديو، واصفين إياه بأنه فيديو فكاهي، وأن ترامب يمتلك طريقة كوميدية وأسلوب مميز.

وقال أحد المؤيدين: "أطرف رئيس على الإطلاق".