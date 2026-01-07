بعد انتشار الخبر على نطاق واسع.. ما حقيقة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 06:29 مساءً - بعد انتشار واسع لخبر يفيد بوفاة الفنانة السورية "عبير شمس الدين" خرجت الأخيرة عن صمتها لتنفي بشكل قاطع كل ما تم تداوله بشأن حياتها، مؤكدة أن ما ينشر عنها لا يمت للحقيقة بصلة.

وشاركت عبير متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام بعدد من الصور التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مرفقة بتعليقات تزعم وفاتها في دمشق، الأمر الذي دفعها للرد مباشرة ووضع حد لتلك الشائعة.

وكتبت الفنانة السورية تعليق حاسم عبرت فيه عن استيائها، قائلة، مرة بتموتوني، ومرة بتعملولي صور بملابس مكشوفة، ومرة بتحكوا عن ديانتي وعرقي وأصولي، وكأنكم أبي وأمي وتعرفون أكثر مني، في إشارة إلى تكرار الشائعات والتدخل في تفاصيل حياتها الشخصية.

وأضافت عبير شمس الدين أنها ضاقت من الأخبار المفبركة التي تنشر عنها باستمرار، مؤكدة أن هناك من يستغل اسمها ومسيرتها الفنية لنشر محتوى مسيء دون أي اعتبار للأخلاق أو الخصوصية، معبرة عن غضبها من هذا الأسلوب الذي وصفته بالمؤذي وغير الإنساني.

واختتمت حديثها برسالة ساخرة حملت في طياتها الكثير من الغضب قائلة، شكراً، خلص بس موت بخبركن، في محاولة لوضع حد نهائي لسيل الشائعات المتكررة حولها.