تراجع مفاجئ بـ 200 جنيه.. اكتشف سعر طن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 12:29 مساءً - خيم الهدوء على ساحة مواد البناء مع إشراقة تعاملات اليوم الخميس 8 يناير 2026 حيث لامس الجميع أثر التراجع الأخير الذي قدر بنحو 200 جنيه في الطن الواحد؛ مما منح شركات المقاولات والمواطنين فرصة لالتقاط الأنفاس.

ويسجل متوسط سعر المصنع حاليًا 3820 جنيهًا بينما يتداول في أيدي المستهلكين بمتوسط 4000 جنيه للطن، وتلعب تكاليف النقل وهوامش الربح دورًا في تحديد السعر النهائي داخل كل محافظة على حدة.

لم تتوقف نجاحات هذا القطاع عند حدود السوق المحلية بل امتدت لتغزو الأسواق الدولية بشكل لافت للنظر، حيث كشفت الأرقام عن نمو الصادرات من 465 مليون دولار في عام 2021 لتصل إلى عتبة 780 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 فقط.

كما تشير بيانات البنك المركزي إلى طفرة حقيقية في معدلات التصنيع حيث ارتفع حجم الإنتاج ليصل إلى 25.39 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 23.3 مليون طن في العام السابق.