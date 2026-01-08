بعد تقلبات الصباح.. هل يستقر سعر طن الأرز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 12:29 مساءً - تتصدر أخبار المحاصيل الزراعية اهتمامات البيوت المصرية مؤخرًا، حيث يشكل الأرز ركيزة لا غنى عنها في موائدنا اليومية.

وهذه المتابعة الدقيقة من قبل التجار والمواطنين نتيجة لارتباط هذا المحصول بحالة الاستقرار الاقتصادي العام وقدرة الأسواق على تلبية الاحتياجات المتزايدة.

تحديثات الأسعار الحالية للأرز الأبيض والشعير

كشفت التداولات الصباحية عن وصول طن الشعير عريض الحبة إلى مستوى 14000 جنيه بينما استقر النوع رفيع الحبة عند 12000 جنيه.

وفي المقابل سجل الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% نحو 24000 جنيه للطن أما رفيع الحبة كسر 5% فقد بلغ سعره 20000 جنيه.

أسعار السلع الغذائية اليوم