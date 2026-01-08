”بدون تشفير وتقطيع” كيفية مشاهدة مباراة ريال مدريد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 01:22 مساءً - تترقب جماهير كرة القدم معرفة كيفية مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2026، في مواجهة مرتقبة تجمع قطبي العاصمة الإسبانية، وسط اهتمام جماهيري كبير بمتابعة أحد أقوى الديربيات في العالم، بحثًا عن بطاقة العبور إلى النهائي.

ويحتضن ملعب الإنماء بمدينة جدة السعودية قمة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد ضمن الدور نصف النهائي من البطولة، حيث يدخل المرينجي اللقاء بطموح مواصلة مشواره نحو الحفاظ على اللقب، بينما يسعى الروخي بلانكوس لإقصاء جاره اللدود وتأكيد حضوره القوي في المنافسة.

ويخوض اللوس بلانكوس المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة نتائج إيجابية في مختلف البطولات، معتمدًا على قوة هجومية يقودها فينيسيوس جونيور وجونزالو جارسيا، إضافة إلى صلابة دفاعية منحت الفريق توازنًا واضحًا في الأداء خلال الفترة الأخيرة.

في المقابل، يدخل أتلتيكو مدريد اللقاء بعد تحضيرات قوية تحت قيادة دييجو سيميوني، الذي يراهن على التنظيم الدفاعي الصارم وسرعة التحولات الهجومية، ما يجعل المواجهة مفتوحة على جميع السيناريوهات ومليئة بالإثارة حتى اللحظات الأخيرة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني

تقام مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم الأربعاء 8 يناير 2026، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتنطلق صافرة البداية في تمام 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءً بتوقيت السعودية.

أين تشاهد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد؟

يمكن متابعة ديربي مدريد عبر قنوات ثمانية السعودية، الناقل الحصري للبطولة، كما تُذاع المباراة أيضًا عبر قناة MBC مصر 2، لتتاح المشاهدة للجماهير العربية بشكل مجاني ومباشر.