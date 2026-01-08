“لحظة بلحظة بدون تقطيع” كيفية مشاهدة مباراة ليفربول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 01:22 مساءً - تبحث جماهير كرة القدم عن كيفية مشاهدة مباراة ليفربول ضد آرسنال في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، في قمة مرتقبة تحظى باهتمام واسع من عشاق الكرة الإنجليزية.

ويستضيف ملعب الإمارات، الذي يتسع لنحو 60,704 مشجعين، مواجهة أرسنال وليفربول ضمن لقاءات الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل الجانرز المباراة مدعومًا بعاملي الأرض والجمهور، وهو يعيش فترة مميزة بعدما اعتلى صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة.

ويعتمد الجانرز على سلسلة نتائج قوية، حيث حقق الفوز في آخر خمس مباريات متتالية، إلى جانب تفوقه الواضح على ملعبه بعدما انتصر في 11 مواجهة من آخر 12 مباراة خاضها أمام جماهيره.

في المقابل، يحل ليفربول ضيفًا على ملعب الإمارات وهو في المركز الرابع برصيد 34 نقطة، حيث يعاني الفريق من تراجع نسبي في نتائجه خلال الجولات الأخيرة بعد تعادله في آخر مباراتين بالدوري.

ويسعى الريدز لاستعادة نغمة الانتصارات، وتقليص الفارق مع فرق المقدمة، وتحسين نتائجه خارج ملعبه.

ويعكس ترتيب الفريقين في جدول الدوري حالة التباين بينهما هذا الموسم، إذ يتصدر أرسنال الترتيب برصيد 48 نقطة جمعها من 20 مباراة، حقق خلالها 15 فوزًا و3 تعادلات مقابل خسارتين.

بينما يحتل ليفربول المركز الرابع بـ34 نقطة من 20 مباراة، بعدما حقق 10 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 6 هزائم، في محاولة لتأمين مكانه ضمن المربع الذهبي.

أين تشاهد مباراة ليفربول ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي؟

يمكن متابعة مباراة أرسنال ضد ليفربول عبر قنوات beIN SPORTS، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد ليفربول؟

شبكة قنوات beIN SPORTS تمتلك حقوق بث البطولات الإنجليزية، وتُنقل مباراة أرسنال وليفربول عبر قناة beIN Sports HD 1.