من هو مراد وهبة الفيلسوف المصري الذي رحل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 04:22 مساءً - رحل عن عالمنا مساء اليوم الأربعاء المفكر والفيلسوف المصري البارز الدكتور "مراد وهبة جبران" بعد مسيرة فكرية طويلة، عن عمر بلغ 100 عام، ترك خلالها بصمة واضحة في المشهد الفلسفي والثقافي داخل مصر وخارجها.

وشغل الراحل عدد من المواقع العلمية والأكاديمية المهمة، من بينها رئاسته السابقة لقسم الفلسفة بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى جانب عضويته في الجمعية الفلسفية الدولية، وتوليه رئاسة الجمعية الفلسفية للأفروآسيوية في فترة سابقة.

كما تولى مراد وهبة رئاسة وحدة الدراسات الإنسانية بمركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس خلال الفترة من 1975 حتى 1981، وعمل مستشار لدار المعارف بالقاهرة بين عامي 1967 و1971، فضلًا عن رئاسته لتحرير ملحق "الفلسفة والعلم" بمجلة "الطليعة" خلال السبعينيات.

وعرف الراحل بتأثيرة الكبير في المجال الأكاديمي والفكري، حيث ترك إرث علمي وفلسفي أسهم في إثراء الحركة الفكرية العربية، وفتح مساحات واسعة للحوار حول قضايا التنوير والعقل والفلسفة المعاصرة.

ولد مراد وهبة جبران في عائلة علمية عريقة، وترك من بعده أبناء وأحفاد يعملون في مجالات أكاديمية ومهنية متعددة، من بينهم أساتذة جامعيون ومهندسون وأطباء.

وصدر للراحل عدد كبير من المؤلفات الفكرية والفلسفية، من أبرزها، المذهب في فلسفة برجسون، وقصة الفلسفة والمذهب عند كانط، وترجمة عربية لكتاب Systeme de Kant، ويوسف مراد والمذهب التكاملي، ومحاورات فلسفية في موسكو، ومقالات فلسفية وسياسية، ومدخل إلى التنوير، والأصولية والعلمانية، وفلسفة الإبداع وفلسفة علم الجمال، إلى جانب أعمال أخرى تناولت قضايا العقل والحقيقة والفلسفة الحديثة.