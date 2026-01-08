عيدروس الزبيدي ويكيبديا.. السيرة الذاتية لرئيس المجلس الانتقالي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 04:22 مساءً - ازداد البحث مؤخرًا للتعرف على أهم المعلومات عن عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وذلك منذ الإعلان يوم أمس عن إقالته من منصبه وتحويله للتحقيق في القضية الموجه إليه وهي تهمة الخيانة العظمى.

عيدروس الزبيدي ويكيبديا

حيث يعتبر عيدروس هو سياسي يمني بارز وقد تولى أثناء مسيرته قيادة الحراك المسلح في جنوب اليمن، وولد في عام 1967 في قرية زبيد بمحافظة الضالع الجنوبية.

عمل الزبيدي ضابط في القوات الجوية لمدة عام واحد فقط ومن ثم وبعد الإعلان عن الوحدة اليمنية في عام 1990 فقد انتقل بالفعل إلى قوات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية اليمنية، أما بعد عودته إلى اليمن وذلك في عام 1996 فقد قام بتأسيس حركة تقرير المصير وطالب باستعادة دولة الجنوب.

أما خلال الفترة بين عام 1996 وعام 1998 فقد نفذت الحركة العديد من العمليات العسكرية والتي استهدفت القوات الحكومية، وصدر وقتها حكم غيابي على الزبيدي بالإعدام، ولكنه في عام 2000 فقد أصدر الرئيس صالح عفو عنه ثم اتجه فيما بعد إلى العمل السياسي وذلك ضمن تكتل أحزاب اللقاء المشترك.

يعتبر عيدروس الزبيدي من أبرز وأهم القيادات الفاعلة في الحراك الجنوبي، ثم بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي اليمني الذي حدث في عام 2022 تم تعيينه نائبًا لرئيس المجلس ثم استمر دوره حتى تصاعد التوتر الأمني في جنوب اليمن أخر عام 2025 وأصبح رئيس المجلس، فيما تم الإعلان مؤخرًا عن إسقاط عضويته والقبض عليه.