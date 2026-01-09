الميرنجي إلى النهائي.. نتيجة ريال مدريد ضد أتلتيكو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 9 يناير 2026 11:19 صباحاً - حجز ريال مدريد بطاقة العبور إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بعد فوزه المثير على غريمه أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1، في مواجهة حملت طابع الديربي بكل تفاصيله وأقيمت ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة.

ملخص مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

ودخل الفريق الملكي اللقاء بقوة، ونجح في فرض إيقاعه مبكرًا بعدما افتتح فيديريكو فالفيردي التسجيل في الدقيقة الثانية، إثر ركلة حرة مباشرة نفذها بإتقان لتسكن شباك أتلتيكو وتمنح ريال مدريد أفضلية سريعة.

بعدها حاول الروخي بلانكوس استعادة توازنه وهدد مرمى الميرنجي في أكثر من مناسبة، إلا أن تيبو كورتوا كان حاضرًا بتصديات حاسمة حافظت على التقدم حتى نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل ريال مدريد ضغطه، وتمكن رودريجو من تعزيز النتيجة في الدقيقة 55 بعد مجهود فردي مميز داخل منطقة الجزاء، ليضع الكرة في المرمى معلنًا الهدف الثاني.

ولم يتأخر رد أتلتيكو كثيرًا، إذ قلّص ألكسندر سورلوث الفارق بعد ثلاث دقائق فقط، ليشعل أجواء المباراة ويعيد الإثارة للديربي

وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات مكثفة من أتلتيكو مدريد للعودة في النتيجة، قابلها تراجع نسبي من ريال مدريد مع تغييرات دفاعية أجراها تشابي ألونسو من أجل تأمين الفوز، ورغم الضغط المتواصل، فشل أتلتيكو في إدراك التعادل، لينتهي اللقاء بانتصار الميرنجي.

وبهذه النتيجة، يتأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، حيث يضرب موعدًا مرتقبًا مع برشلونة يوم الأحد 11 يناير على ملعب الإنماء بمدينة جدة، في نهائي يعيد سيناريو الموسم الماضي ويعد بمواجهة نارية جديدة بين العملاقين.