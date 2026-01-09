بسبب تصرفه المُشين.. تشابي ألونسو يفتح النار على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 9 يناير 2026 11:19 صباحاً - وجه تشابه ألونسو هجوم ناري ضد دييجو سيموني بسبب تصرفاته تجاه فينيسيوس جونيور.

شهدت الساحة الرياضية الإسبانية تطورات مثيرة عقب أحداث ديربي مدريد الذي أقيم في المملكة العربية السعودية، حيث خرج تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، بتصريحات قوية رداً على ما تعرض له نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور من قبل مدرب أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني.

هجوم حاد من ألونسو دفاعاً عن فينيسيوس جونيور

أعرب تشابي ألونسو عن استيائه الشديد من التصرفات التي بدرت من دييغو سيميوني تجاه فينيسيوس جونيور أثناء المباراة.

وأكد ألونسو في تصريحات صحفية عقب المباراة:

" تلك المناوشات تخطت حدود الروح الرياضية، توجيه كلمات مثل فلورنتينو سيطردك ومحاولة استفزاز اللاعب بصافرات الجمهور هي أمور غير مقبولة في ملاعب كرة القدم."

وقال ألونسو بوضوح:

"لم يعجبني ما قاله سيميوني، فهذه الأشياء تتجاوز الاحترام الواجب للزملاء في المهنة".

وأتم تصريحاته قائلاً: