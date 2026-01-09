نتيجة مباراة ليفربول ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 9 يناير 2026 11:19 صباحاً - حسم التعادل السلبي مواجهة آرسنال وليفربول، في مباراة اتسمت بالندية والالتحامات القوية، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما فشل الفريقان في ترجمة الفرص القليلة التي أتيحت لهما إلى أهداف.

ملخص مباراة ليفربول ضد آرسنال

دخل آرسنال اللقاء بنشاط واضح على المستويين الدفاعي والهجومي، ونجح في إغلاق المساحات أمام مفاتيح لعب ليفربول، مع محاولات قادها بوكايو ساكا ولياندرو تروسارد دون خطورة حقيقية على المرمى.

في المقابل، اعتمد ليفربول على التحولات السريعة، وكان الأخطر عبر جيريمي فريمبونغ الذي شكل صداعًا مستمرًا لدفاع الجانرز.

وأهدر ليفربول أخطر فرص المباراة في الشوط الأول، بعد خطأ دفاعي مشترك بين الحارس دافيد رايا وويليام ساليبا، لتصطدم الكرة بالعارضة وتضيع فرصة هدف محقق، أعقبها توتر واضح بين ثنائي دفاع آرسنال.

كما شهد الشوط الأول احتجاجات قوية من لاعبي ليفربول على الحكم، مطالبين بركلة جزاء بعد تدخل مثير للجدل داخل المنطقة.

في الشوط الثاني، ارتفع إيقاع ليفربول وفرض ضغطًا أكبر، مستحوذًا على الكرة في فترات طويلة، مع محاولات متكررة من دومينيك سوبوسلاي عبر الكرات الثابتة، كادت إحداها أن تهز الشباك.

ورغم تراجع آرسنال للدفاع في الدقائق الأخيرة، حافظ الفريق على تماسكه حتى صافرة النهاية.

وشهدت الدقائق الختامية توترًا إضافيًا، بعد حصول غابرييل مارتينيلي على بطاقة صفراء عقب تدخل على لاعب ليفربول المصاب كونور برادلي، لتنتهي المواجهة بلا أهداف، في نتيجة عكست التكافؤ والحذر بين الفريقين.