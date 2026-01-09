اطّلع على بالفيديو أهداف مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 9 يناير 2026 11:19 صباحاً - تفوق ريال مدريد على غريمه أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1، ليحسم بطاقة التأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بعد ديربي مثير أقيم في مدينة جدة.

أهداف ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

وافتتح فيديريكو فالفيردي التسجيل مبكرًا لصالح ريال مدريد في الدقيقة الثانية، بعدما أطلق تسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة استقرت في شباك يان أوبلاك، مانحًا الميرنجي بداية مثالية للمواجهة.

وفي الشوط الثاني، عزز رودريجو تقدم الفريق الملكي عند الدقيقة 55، بعدما استلم تمريرة من فالفيردي، وتلاعب بدفاع أتلتيكو داخل منطقة الجزاء قبل أن يودع الكرة في المرمى.

ولم ينتظر أتلتيكو مدريد كثيرًا للرد، حيث قلّص ألكسندر سورلوث الفارق في الدقيقة 58، مستغلًا ارتباكًا دفاعيًا داخل منطقة جزاء ريال مدريد، ليعيد أجواء الإثارة إلى اللقاء.

وحافظ ريال مدريد على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحجز مقعده في نهائي كأس السوبر الإسباني ويضرب موعدًا مرتقبًا مع برشلونة.