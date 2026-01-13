بعد الخروج من كأس أمم أفريقيا.. حارس منتخب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 01:22 مساءً - أعلن أسامة بن بوط حارس مرمى نادي اتحاد العاصمة ومنتخب الجزائر اعتزاله اللعب دوليًا بشكل رسمي، وذلك في أعقاب انتهاء مشاركة محاربي الصحراء في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2026.

وقد جاء قرار بن بوط بعد مسيرة شهدت تمثيله للقميص الوطني في مناسبات محددة، حيث فضل الحارس صاحب الـ 31 عامًا إتاحة الفرصة لدماء جديدة في صفوف المنتخب.

وأكد عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام اعتزازه بالفترة التي قضاها مدافعًا عن ألوان بلده، ومشددًا على أنه سيبقى مشجعًا وفيًا للمنتخب في كافة التحديات المقبلة بصفة دائمة.

مسيرة أسامة بن بوط مع منتخب الجزائر

تضمن خطاب الاعتزال الذي وجهه بن بوط إلى الاتحاد الجزائري لكرة القدم بتاريخ 12 يناير تعبيرًا عن شكره العميق للأجهزة الفنية والزملاء اللاعبين.

ويأتي هذا القرار بعد أن وجد بن بوط نفسه في المركز الثالث ضمن خيارات حراسة المرمى خلال البطولة القارية الأخيرة، حيث اعتمد المدرب فلاديمير بيتكوفيتش على لوكا زيدان كعنصر أساسي، بينما شارك أنطوني ماندريا في بعض اللقاءات.

ورغم أن مسيرة بن بوط الدولية لم تتجاوز مباراتين وديتين أمام رواندا وزيمبابوي في عام 2025، إلا أنه ظل حاضرًا في المعسكرات التدريبية كعنصر خبير.

خروج الجزائر من أمم إفريقيا

يأتي اعتزال بن بوط في توقيت حساس يمر به المنتخب الجزائري بعد الخروج من دور ربع النهائي عقب الخسارة أمام نيجيريا بنتيجة 2-0.

وكان الحارس قد استدعي لأول مرة في عهد جمال بلماضي قبل أن يسجل ظهوره الأول تحت قيادة الجهاز الفني الحالي.

ومع إعلان هذا القرار يركز بن بوط الآن كامل مجهوداته مع ناديه اتحاد العاصمة في المنافسات المحلية والقارية تاركًا خلفه انطباعًا طيبًا لدى الجماهير الجزائرية كلاعب تميز بالاحترافية والهدوء طوال فترة تواجده مع المنتخب الوطني بشكل كامل.