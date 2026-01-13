هتسمع بصوت مين.. معلق مباراة سوريا ضد الإمارات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 01:22 مساءً - يخوض منتخب سوريا مواجهة مرتقبة أمام منتخب الإمارات مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة.

وتقام المباراة في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للبطولة المقامة على الأراضي السعودية حيث يسعى المنتخبان لحسم مصيرهما في سباق التأهل إلى الدور المقبل.

ويتواجد منتخبا سوريا والإمارات في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي اليابان وقطر في مجموعة تشهد صراعا قويا حتى الجولة الختامية.

وكان المنتخب السوري قد استهل مشواره بالخسارة أمام اليابان بخمسة أهداف دون رد قبل أن يحقق فوزا مهما على حساب قطر بهدف دون مقابل.

بينما حقق منتخب الإمارات الفوز في الجولة الأولى على قطر بهدفين دون رد ثم تلقى خسارة أمام اليابان بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الثانية

ويحتل منتخب سوريا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط فيما يأتي منتخب الإمارات في المركز الثاني بنفس الرصيد ما يزيد من أهمية المواجهة بينهما.

وتقام مباراة سوريا والإمارات اليوم الثلاثاء الثالث عشر من يناير في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية وسوريا والثامنة والنصف مساء بتوقيت دولة الإمارات.

معلق مباراة سوريا ضد الإمارات في كأس آسيا

وتنقل المباراة عبر قناتي بي إن سبورت 6 بصوت المعلق عامر الخوذيري.

بينما يتولي التعليق علي قناة الكأس 6 سعودي الحريري ضمن التغطية الخاصة ببطولة كأس آسيا تحت 23 سنة.