تسريب تشكيل الإمارات ضد سوريا في كأس آسيا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 01:22 مساءً - استقر الجهاز الفني لمنتخب الإمارات تحت 23 سنة عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة منتخب سوريا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا تحت 23 سنة المقامة في المملكة العربية السعودية.

ويدخل الأبيض الإماراتي اللقاء بطموح حسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي مستفيدًا من تواجده في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثانية وبفارق نقاط متقارب مع باقي المنافسين ما يمنح المباراة أهمية خاصة.

ويستضيف ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة المواجهة المرتقبة التي تعد فاصلة في مشوار المنتخبين بالبطولة في ظل صراع التأهل حتى الجولة الأخيرة.

تشكيل الإمارات ضد سوريا في كأس آسيا

حارس المرمي: خالد توحيد.

خط الدفاع: خميس المنصوري – ليوناردو أميسيميكو – أحمد مال – سولومون سوسو.

بينما يتواجد علي خط الوسط: مطر زعل – علي المعمري – منصور سعيد المنهالي – ريتشارد أوكونور.

وفي خط الهجوم: عيسى خلفان – مايد الكاس.

الجدير بالذكر ستحسم نتيجة المباراة ملامح المتأهلين عن المجموعة الثانية إلى الدور المقبل من بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة في ظل اشتداد المنافسة وتقارب النقاط بين المنتخبات.