مأساة في لونه الألمانية: كلب من فصيلة البولدوغ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 08:15 مساءً - شهدت بلدة لونه الألمانية في ولاية ساكسونيا السفلى حادث مأساوي بعد تعرض رجل يبلغ من العمر 33 عام لهجوم عنيف من كلبه من فصيلة البولدوغ الأمريكي، مما أدى ذلك إلى وفاته على الفور.

وعثرت الشرطة على جثة الرجل داخل مجرى مائي بالقرب من أحد الشوارع، وأظهرت نتائج التشريح أن الهجوم تسبب في إصابات بالغة أودت بحياته على الفور.

وأوضح متحدث باسم الشرطة أن الاشتباك الجسدي بين الرجل والكلب كان عنيف جدًا، ولكن على الرغم من وفاة صاحبه، بقي الكلب بجانب الجثة حتى وصول فرق الإنقاذ، ولاحظت السلطات عليه سلوك غير طبيعي وتقلبات حادة في المزاج، مما دفعها لنقله إلى أحد ملاجئ الحيوانات لمراقبة حالته وسلوكه عن قرب.

ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب التي دفعت الكلب للهجوم على صاحبه، في وقت تواصل فيه السلطات دراسة سلوك الحيوان والظروف المحيطة بالحادث، للوقوف على ملابساته.