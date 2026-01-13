مقطع حبيبة رضا تيرابوكس.. ما حقيقة الفيديو المتداول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 08:15 مساءً - كشفت البلوجر والتيك توكر حبيبة رضا منذ قليل، عن حقيقة الفيديو المتداول لها مؤخرًا على السوشيال ميديا، حيث تسبب ذلك في تصدرها للتريند.

مقطع حبيبة رضا تيرابوكس

حيث انتشر مقطع فيديو غير أخلاقي الفترة الماضية وتم نسبه للبلوجر حبيبة رضا، مما تسبب ذلك في تفاعل الجمهور معه والتساؤل عن حقيقته، لتخرج حبيبة عن صمتها وتنقي صلتها بذلك الفيديو المتداول والمنسوب لها.

أشارت التيك توكر من خلال فيديو نشرته منذ قليل على تطبيق التيك توك، وأكدت بأن المقطع المتداول الغير أخلاقي والمنسوب لها ليس له أي أساس من الصحة وغير حقيقي، وشددت في حديثها إن الفيديو ليس خاص بها.

أضافت البلوجر في حديثها منذ قليل، قائلة "بجد حرام اللي حصل والكلام اللي اتقال ده والفيديو المنتشر والمنسوب ليا أذاني جدا، وأشارت إنها بنت ولها أهل وأصدقاء وجيران وما حدث سيؤثر عليا بشكل سلبي".

كما أكدت إنها قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية عن طريق المحامي الخاص بها، وبالأخص تجاه مع قام بنشر الفيديو مؤخرًا وتسبب في تلك الأزمة، كما شددت في تصريحاتها على ثقتها في الجهات المختصة والأجهزة الأمنية لإظهار الحقيقة.