لمنع الإصابة بالأمراض المزمنة والسمنة.. قائمة إرشادات وزارة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 08:15 مساءً - يعاني الكثيرون من الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة وغيرهما؛ بسبب عادات يومية بسيطة وتناول الأطعمة بشكل عشوائي دون التركيز على ما يقدم فائدة للجسد.

ولذلك قدمت وزارة الصحة ووزارة الزراعة الأمريكية مجموعة من النصائح والإرشادات الغذائية التي تساعد على أن يتمتع الإنسان بصحة جيدة.

ومن ضمن النصائح تناول الأطعمة الكاملة والتشديد على البروتين والدهون الصحية، والحد من الأطعمة فائقة المعالجة وتقليل السكريات المضافة؛ وذلك لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض المزمنة مثل السكري والسمنة.

ومن أهم النصائح تناول اللحوم والجبن والخضراوات، منها منتجات الألبان كاملة الدسم، الخضراوات والفواكه.

وحذرت من الكربوهيدرات المصنّعة والمكرّرة، المشروبات السكرية وكذلك الأطعمة الجاهزة والمعلبة، وتقليل الأطعمة فائقة المعالجة في المقاصف المدرسية.