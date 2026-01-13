استقرار في السوق المصري.. أسعار السجائر اليوم الثلاثاء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 07:22 مساءً - شهدت أسعار السجائر، اليوم الثلاثاء الموافق 13 يناير 2026، حالة من الاستقرار، لتتوالي أسعار السجائر المحلية والمستوردة استقرارها في السوق المصرفي.

سجلت أسعار عبوة سجائر مونديال (أحمر، أزرق، فضي) عند 44 جنيهًا، فيما بلغت سعر عبوة سجائر مونديال سويتش منتول وبلو بيري حوالي 44 جنيهًا.

فيما بلغ سعر عبوة سجائر بوسطن وبلمونت حوالي 44 جنيهًا، ووصل سعر عبوة ماتوسيان سوبر عند 44 جنيهًا.

فيما بلغ سعر عبوة ميريت عند 105 جنيهات، فيما سجل سعر عبوة مارلبورو عند 97 جنيهًا.

وعرضت سعر عبوة مارلبورو كرافتد عند 79 جنيهًا، وعبوة إل آند إم عند 79 جنيهًا.