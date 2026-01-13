رحلة نجمة السينما التي اختارت الاعتزال: ذكرى وفاة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 08:15 مساءً - يصادف اليوم ذكرى وفاة الفنانة المصرية الراحلة "مديحة كامل" التي تركت بصمة قوية في عالم السينما بعد مسيرة فنية غنية تضمنت أكثر من 94 فيلم و9 مسلسلات و5 مسرحيات.

ورغم أن معظم أدوارها ارتبطت بصورة الفتاة الجذابة، إلا أن موهبتها الفنية جعلتها تتفوق على الصورة الخارجية، وقدمت شخصيات متعددة أظهرت براعتها الحقيقية، ومن أبرز هذه الأعمال فيلم "الصعود إلى الهاوية" الذي جمعها بالفنان محمود ياسين، ونجح المخرج كمال الشيخ في تقديمها للجمهور بصورة جديدة، ما شكل محطة مهمة في مسارها الفني.

تميزت "مديحة كامل" بقدرتها على تقديم أدوار جريئة ومتنوعة، ولم تقتصر نجاحاتها على جمالها، بل على الأدوات التمثيلية التي امتلكتها والتي أهلتها للحصول على فرص حقيقية لإظهار موهبتها، لقد كان ذكاؤها الفني هو ما مكنها من تجاوز محاولات حصرها في أدوار نمطية، وجعلت الأداء الفني هو ما يحكم مكانتها وليس مجرد المظهر الخارجي.

شهدت حياة مديحة كامل نقطة فاصلة عندما قررت الاعتزال وارتداء الحجاب، بعد الانتهاء من آخر أعمالها فيلم "بوابة إبليس"، لم تعد تظهر على الشاشة، واكتفت بظهور وحيد قبل وفاتها، واضطر فريق العمل في هذا الفيلم للاعتماد على "دوبليرة" لاستكمال مشاهدها.

بعد الاعتزال، كرست مديحة كامل حياتها للعبادة، وكان آخر مشهد لها في حياتها صلاة الفجر، حيث صلت جماعة مع ابنتها وزوجها، ثم خلدت للنوم، لتعثر عليها متوفية في ظهر اليوم التالي، مكملة مسارها البسيط والهادئ بعد حياة مليئة بالنجومية والفن.