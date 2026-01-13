أول رد من تشابي ألونسو بعد رحيله عن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 07:22 مساءً - علق تشابي ألونسو لأول مرة منذ قليل، وذلك من خلال نشره لمنشور على الصفحة الرسمية والشخصية بموقع التواصل الاجتماعي أكس، جاء ذلك بعد قرار إقالته بشكل رسمي من تدريب نادي ريال مدريد الإسباني والذي تم إصداره مساء يوم أمس الإثنين.

تشابي ألونسو ينشر رسالة وداع لريال مدريد

حيث أصدرت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني يوم أمس الإثنين، قرار رسمي بإقالة تشابي ألونسو وذلك مرور حوالي 7 شهور على تعيينه كمدير فني للفريق، فيما جاء ذلك القرار بعد ساعات قليلة من خسارة كأس السوبر اسباني أمام فريق برشلونة، وكذلك نتيجة عدد من النتائج التي جاءت سيئة في جميع المسابقات.

حيث نشر ألونسو، رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي أكس يودع من خلالها النادي والجمهور، قائلا "لقد انتهت هذه المرحلة المهنية، ولكن كافة الأمور لم تسير كما كنا نأمل، وأوجه الشكر للنادي ولجميع اللاعبين والجماهير على ثقتهم ودعمهم. أغادر بكل احترام وفخر لما قمت بتقديمه".

يذكر إن فريق ريال مدريد قد أصدر منشور رسمي، أعلن من خلاله عن قرار إقالة ألونسو وأكد أنه سيظل يحظى بمحبة وإعجاب من جميع مشجعي النادي لأنه أسطورة كروية هامة، وأضاف إدارة الريال بأن أربيلوا وهو مدرب الفريق الثاني سيقوم بشكل رسمي بتدريب الفريق الأول.