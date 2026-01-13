بطل خارق.. من هو الضابط السعودي الذي دافع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 08:15 مساءً - في لحظة فارقة كادت أن تشعل المشهد السياسي والأمني في العاصمة المؤقتة عدن برز موقف بطولي استثنائي داخل قصر معاشيق الرئاسي، بعدما أقدمت مجموعات مسلحة على اقتحام القصر ومحاولة فرض أمر واقع وصل إلى حد السعي لاعتقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي.

وسط الفوضى والتوتر والاشتباكات داخل أروقة القصر تقدم ضابط سعودي إلى واجهة المشهد ليكتب موقفًا حاسمًا منع انزلاق الأمور نحو سيناريو بالغ الخطورة ويحول دون المساس برأس الدولة اليمنية.

وكشفت مصادر مطلعة أن هذا الضابط هو المقدم محمد سعيد الزهراني قائد الكتيبة 702 في الجيش السعودي، والذي واجه المسلحين بثبات واضعًا جسده وحياته كخط دفاع أمام أي محاولة للوصول إلى الرئيس.

وتشير التفاصيل إلى أن المسلحين بسطوا سيطرتهم على القصر قبل أن يتجهوا لمحاولة اعتقال الدكتور رشاد العليمي، إلا أن المقدم الزهراني قطع الطريق أمامهم بكلمات حاسمة دوت في المكان:

لن تعتقلوا الرئيس رشاد العليمي ولو على جثتي.

هذا الموقف الجريء قلب مجرى الأحداث وأعاد ضبط المشهد في واحدة من أخطر اللحظات التي شهدها قصر معاشيق، مثبتًا دور القوات السعودية في حماية القيادة الشرعية ومنع انزلاق البلاد إلى فوضى أعمق.

ولم يمر هذا التصدي البطولي دون تقدير حيث بادر الرئيس رشاد العليمي إلى تكريم المقدم محمد الزهراني بمنحه «وسام الشجاعة، في لفتة رسمية تعكس حجم الامتنان لدوره المفصلي في تأمين سلامة رئاسة الدولة والحفاظ على استقرار المؤسسة الرئاسية.