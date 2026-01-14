قصف إسرائيلي على ريف درعا

قصف إسرائيلي على ريف درعاقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بالمدفعية محيط قريتي كويا وعابدين في منطقة حوض اليرموك غربي درعا جنوبي سوريا، دون تسجيل إصابات، حيث تركزت الاستهدافات على مناطق مفتوحة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد توغلت يوم أمس الاثنين في قرية المشيرفة بريف القنيطرة الشمالي جنوب سوريا، وأقامت حاجزاً مؤقتاً، قبل أن تعتقل شاباً من أبناء القرية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها وخرقها اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتب أي أثر قانوني وفقا للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.