قمة الجولة 7.. موعد مباراة آرسنال ضد إنتر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 01:22 مساءً - يخوض فريق أرسنال الإنجليزي، متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، مواجهة من العيار الثقيل أمام إنتر ميلان الإيطالي، متصدر الكالتشيو، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي يحتضنه ملعب جوزيبي مياتزا معقل النيراتزوري.

وتندرج المباراة ضمن مواجهات الجولة السابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، حيث يستضيف إنتر ميلان نظيره أرسنال في مواجهة مرتقبة تجمع بين اثنين من أقوى الفرق الأوروبية هذا الموسم.

ويتصدر الجانرز جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 18 نقطة، بعدما خاض ست مباريات، حقق الفوز في جميعها دون أي تعادل أو خسارة، ليقدم مشوارًا مثاليًا في البطولة حتى الآن.

في المقابل، يحتل إنتر ميلان المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، جمعها من أربعة انتصارات مقابل خسارتين، دون أن يتعرض لأي تعادل خلال مشواره الأوروبي.

نظام دوري أبطال أوروبا 2025/2026

ويُقام دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بنظامه الجديد، بمشاركة 36 فريقًا بدلًا من 32، حيث تتأهل الفرق التي تحتل المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى دور الـ16، بينما تخوض الفرق من المركز التاسع وحتى الرابع والعشرين مرحلة الملحق بنظام الذهاب والإياب، وفقًا للقرعة.

موعد مباراة أرسنال ضد إنتر ميلان

تنطلق مباراة أرسنال وإنتر ميلان في تمام الساعة العاشرة مساءً اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وشلك سيكون على أرضية ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.