القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد إنتر ميلان في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 01:22 مساءً - تتجه أنظار جماهير كرة القدم الأوروبية إلى القنوات الناقلة لمواجهة أرسنال الإنجليزي أمام إنتر ميلان الإيطالي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

ويحل أرسنال ضيفًا على إنتر ميلان مساء الثلاثاء، في اللقاء الذي يستضيفه ملعب جوزيبي مياتزا، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، في مواجهة قوية تجمع بين الفريقين.

ويسعى أرسنال، بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، إلى مواصلة عروضه القوية في البطولة القارية، وتحقيق انتصار جديد خارج ملعبه، من أجل رفع رصيده إلى 21 نقطة، ومواصلة المشوار دون تلقي أي خسارة في دوري الأبطال هذا الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

تُعد شبكة قنوات beIN SPORTS هي الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المقرر أن تُذاع مباراة أرسنال وإنتر ميلان عبر قناة beIN Sports 2 HD، كما يمكنكم مشاهدة المباراة عبر تطبيق Tod المجاني