حبيب الجماهير.. معلق مباراة آرسنال ضد إنتر ميلان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 01:22 مساءً - تترقب جماهير كرة القدم الأوروبية معرفة معلق مباراة أرسنال أمام إنتر ميلان، في المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

ويستعد فريق أرسنال الإنجليزي لخوض اختبار قوي عندما يحل ضيفًا على إنتر ميلان الإيطالي، في قمة مباريات الجولة السابعة من البطولة القارية، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا كبيرًا نظرًا لقوة الفريقين وموقفهما في جدول الترتيب.

ويستضيف ملعب جوزيبي مياتزا مواجهة إنتر ميلان وأرسنال، المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 18 نقطة، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته الست حتى الآن، محققًا العلامة الكاملة دون أي تعادل أو خسارة.

في المقابل، يحتل إنتر ميلان المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، جمعها من أربعة انتصارات مقابل خسارتين، في مشوار قوي للنيراتزوري حتى هذه الجولة.

معلق مباراة أرسنال ضد إنتر ميلان

يمكن متابعة مباراة أرسنال وإنتر ميلان عبر شبكة قنوات beIN SPORTS القطرية، الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأسندت شبكة beIN SPORTS مهمة التعليق على المواجهة إلى المعلق علي سعيد الكعبي، وذلك عبر قناة beIN Sports 2.