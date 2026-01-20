حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 01:22 مساءً - اختار المدرب الإسباني ألفارو أربيلوا، المدير الفني لنادي ريال مدريد، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة موناكو، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

ويستضيف ريال مدريد نظيره موناكو الفرنسي على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل النادي الملكي، في إطار مباريات الجولة السابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين لأصحاب الأرض.

ويخوض ريال مدريد المباراة وهو يحتل المركز السابع في جدول ترتيب البطولة الأوروبية، بعدما خاض ست مباريات، حقق خلالها أربعة انتصارات مقابل هزيمتين، ليجمع 12 نقطة، ويسعى لمواصلة المنافسة على التأهل المباشر إلى دور الـ16.

ويقود الخط الأمامي لريال مدريد الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور إلى جانب الفرنسي كيليان مبابي، مع تواجد النجم الإنجليزي جود بيلينجهام كأحد أبرز مفاتيح اللعب في تشكيل أربيلوا.

تشكيل ريال مدريد ضد موناكو في دوري أبطال أوروبا