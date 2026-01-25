إلغاء آلاف الرحلات وانقطاع الكهرباء في أمريكا لهذا السبب

إلغاء آلاف الرحلات وانقطاع الكهرباء في أمريكا لهذا السببانقطعت الكهرباء عن أكثر من 700 ألف شخص في غرب الولايات المتحدة حتى نيومكسيكو، وألغيت أكثر من 10 آلاف رحلة جوية، قبل عاصفة شتوية عاتية تنذر بحالة من الشلل في الولايات الشرقية، بسبب تساقط الثلوج بكثافة.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن الثلوج والأمطار المتجمدة المصحوبة بطقس شديدة البرودة، ستجتاح ثلثي البلاد الشرقيين اليوم (الأحد) وخلال الأسبوع. ووصف الرئيس دونالد ترمب العواصف بأنها «تاريخية»، ووافق أمس على إصدار إعلانات طوارئ اتحادية لمواجهة الكوارث في ولايات: ساوث كارولاينا، وفرجينيا، وتنيسي، وجورجيا، ونورث كارولاينا، ‌وماريلاند، وأركنسو، وكنتاكي، ‌ولويزيانا، ومسيسبي، وإنديانا، ووست فرجينيا.

وقال ترمب ‌في ⁠منشور على ‌منصة «تروث سوشيال»: «سنواصل المراقبة والبقاء على اتصال مع جميع الولايات الواقعة في مسار هذه العاصفة. ابقوا آمنين وابقوا دافئين». ووفقاً لوزارة الأمن الداخلي، أعلنت 17 ولاية وواشنطن العاصمة حالات طوارئ بسبب الطقس.

ونصحت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، في مؤتمر صحافي، أمس، الأميركيين، باتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وقالت نويم: «سيكون الجو قارس البرودة... لذا نشجع ⁠الجميع على تخزين الوقود والطعام، وسنتجاوز الأمر معاً». وأضافت: «لدينا فرق صيانة تعمل على ‌إعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن».

وأفاد موقع ‍معني بتتبع انقطاع الكهرباء، ‍بأن الحالات آخذة في التزايد. وحتى الساعة 08:30 صباحاً بتوقيت ‍شرق الولايات المتحدة (13:30 بتوقيت غرينيتش) اليوم، انقطعت الكهرباء عن نحو 670 ألف عميل، بينهم أكثر من 100 ألف في كل من: مسيسبي، وتكساس، وتنيسي. ومن الولايات الأخرى المتضررة: لويزيانا، ونيومكسيكو.

وحذَّرت هيئة الأرصاد الجوية من عاصفة شتوية غير معتادة وواسعة النطاق وطويلة الأمد، ستؤدي إلى تراكم كثيف ⁠للجليد في جنوب شرقي البلاد؛ حيث من المتوقع أن تتسبب في أضرار كبيرة وربما «كارثية».

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية انخفاضاً قياسياً في درجات الحرارة، مصحوباً برياح شديدة البرودة، تمتد للداخل إلى منطقة السهول العظمى بحلول يوم غد.

وأفاد موقع «فلايت أوير» المعني بتتبع الرحلات الجوية، بأنه تقرر إلغاء أكثر من 9900 رحلة كانت ستنطلق اليوم (الأحد)، بعد إلغاء أكثر من 4 آلاف رحلة أمس.

وطلبت شركات الطيران الأميركية الكبرى من المسافرين الانتباه لاحتمال إجراء تغييرات مفاجئة في مواعيد الرحلات الجوية، أو إلغائها.

وكثف مشغلو شبكات الكهرباء في الولايات ‌المتحدة، أمس، إجراءاتهم الاحترازية لتجنب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.*وكالات

