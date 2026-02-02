جوجل تدمج Gemini في خرائط جوجل لتجربة ملاحة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 06:29 مساءً - أعلنت شركة جوجل عن خطوة جديدة تعزز من قدرات تطبيق "خرائط جوجل"، بعدما قررت دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي Gemini داخل التطبيق، في إطار تطوير تجربة الملاحة لمستخدمي المشي وركوب الدراجات، مع التركيز على التفاعل السلس دون الحاجة إلى التوقف أو الانشغال بالهاتف.

Gemini يغير طريقة التفاعل أثناء التنقل

التحديث الجديد يتيح للمستخدمين طرح أسئلة سريعة خلال السير أو ركوب الدراجة، والحصول على إجابات فورية حول الاتجاهات أو الأماكن القريبة، دون تعطيل حركة التنقل، وتهدف هذه الميزة إلى جعل الملاحة أكثر حوارية وذكاء، بما يتناسب مع طبيعة التنقل الخفيف داخل المدن.

تجربة أفضل لاستكشاف المدن

تسعى جوجل من خلال هذا الدمج إلى دعم المسافرين وسكان المدن على حد سواء، خاصة عند استكشاف أماكن جديدة، إذ أصبح بالإمكان الاستفسار لحظيًا عن المقاهي، المعالم، أو الطرق البديلة أثناء الحركة، ما يمنح المستخدم تجربة أكثر مرونة وسلاسة دون الحاجة للتوقف المتكرر.

تقليل التفاعل اليدوي وتعزيز الأمان

يركز التحديث الجديد على تقليل الاعتماد على لمس الهاتف أثناء التنقل، حيث يتيح Gemini طرح الأسئلة بطريقة سريعة وآمنة، وهو ما يساهم في تقليل التشتت وزيادة مستوى الأمان، خصوصًا لمستخدمي الدراجات والمشاة في المناطق المزدحمة.

نقلة نوعية لملاحة المشي والدراجات

يمثل هذا التطوير خطوة مهمة في مستقبل تطبيقات الملاحة الذكية، إذ يضع جوجل معيار جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي التفاعلي، ويوفر تجربة أكثر راحة للمستخدمين الذين يعتمدون على وسائل تنقل صديقة للبيئة في حياتهم اليومية.

مستقبل أكثر ذكاء لخرائط جوجل

يتوقع أن يسهم دمج Gemini في تحسين كفاءة استخدام خرائط جوجل بشكل ملحوظ، من خلال توفير معلومات دقيقة في الوقت المناسب، ودعم تجربة تنقل أكثر سلاسة، بما يعكس توجه جوجل نحو توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات اليومية.