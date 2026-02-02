إعلان رسمي لعشاق الدوريات المشفرة.. ما هو تردد باقة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 06:29 مساءً - تُعد قناة EBCالرياضية واحدة من أبرز المنصات الرياضية في شرق إفريقيا، حيث تقدم تغطية حية وشاملة للمباريات المحلية والقارية، إلى جانب برامج تحليلية وأخبار رياضية متنوعة بجودة عالية ومجانية كاملة.

نبذة عن قناة EBC الرياضية

تركز القناة على نقل الأحداث الرياضية الإثيوبية والإفريقية باحترافية، وتشمل تغطيتها مباريات كرة القدم والألعاب الرياضية الأخرى، مع تقديم استوديوهات تحليلية وتقارير ميدانية، مما يجعلها خيارًا مفضلًا لعشاق الرياضة في المنطقة العربية والإفريقية.

ترددات قناة EBC الرياضية على نايل سات

لضمان استقبال إشارة القناة بأفضل دقة ممكنة، يمكنكم الاعتماد على الإحداثيات التقنية الموضحة في الجدول التالي:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز نسبة تصحيح الخطأ الجودة التشفير نايل سات 10758 عمودي (V) 27500 5/6 HD – SD مجاني نايل سات 11513 عمودي (V) 27500 5/6 HD – SD مجاني

خطوات ضبط قناة EBC الإثيوبية على الرسيفر

يمكنك بكل سهولة إضافة القناة إلى قائمة جهازك عبر اتباع هذا التسلسل المنظم: