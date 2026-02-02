إعلان رسمي لعشاق الدوريات المشفرة.. ما هو تردد باقة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 06:29 مساءً - تُعد قناة EBCالرياضية واحدة من أبرز المنصات الرياضية في شرق إفريقيا، حيث تقدم تغطية حية وشاملة للمباريات المحلية والقارية، إلى جانب برامج تحليلية وأخبار رياضية متنوعة بجودة عالية ومجانية كاملة.
نبذة عن قناة EBC الرياضية
تركز القناة على نقل الأحداث الرياضية الإثيوبية والإفريقية باحترافية، وتشمل تغطيتها مباريات كرة القدم والألعاب الرياضية الأخرى، مع تقديم استوديوهات تحليلية وتقارير ميدانية، مما يجعلها خيارًا مفضلًا لعشاق الرياضة في المنطقة العربية والإفريقية.
ترددات قناة EBC الرياضية على نايل سات
لضمان استقبال إشارة القناة بأفضل دقة ممكنة، يمكنكم الاعتماد على الإحداثيات التقنية الموضحة في الجدول التالي:
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|نسبة تصحيح الخطأ
|الجودة
|التشفير
|نايل سات
|10758
|عمودي (V)
|27500
|5/6
|HD – SD
|مجاني
|نايل سات
|11513
|عمودي (V)
|27500
|5/6
|HD – SD
|مجاني
خطوات ضبط قناة EBC الإثيوبية على الرسيفر
يمكنك بكل سهولة إضافة القناة إلى قائمة جهازك عبر اتباع هذا التسلسل المنظم:
- اضغط على زر القائمة الرئيسية في جهاز التحكم.
- اختر قسم الإعدادات أو التركيب (Installation).
- انتقل إلى خيار البحث اليدوي أو إضافة تردد.
- حدد القمر الصناعي نايل سات.
- أدخل أحد الترددات: 10758 أو 11513.
- اختر الاستقطاب عمودي (Vertical أو V).
- أدخل معدل الترميز 27500.
- حدد نسبة تصحيح الخطأ على 5/6.
- اضغط على زر البحث أو المسح (Scan) وانتظر الاكتمال.
- احفظ الإعدادات وابحث عن اسم القناة EBC Sport ضمن القائمة.