عادت للنايل سات رسميًا.. تردد قناة MAJESTIC CINEMA...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 06:29 مساءً - ظهر تردد قناة MAJESTIC CINEMA ماجيستك الجديد 2026 على القمر الصناعي نايل سات مؤخرًا، حيث تعتبر تلك القناة من أبرز القنوات التي حققت جماهيرية وشعبية كبيرة في الوطن العربي.

تردد قناة MAJESTIC CINEMA ماجيستك

يمكن للمتابعين ضبط وتثبيت تردد قناة MAJESTIC CINEMA ماجيستك الجديد على النايل سات، من خلال الترددات الآتية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد للقناة يكون: 12644.

معدل الترميز هو: 27500.

كذلك الاستقطاب: أفقي.

معلومات عن قناة ماجستيك سينما Majestic Cinema

استطاعت قناة ماجستيك سينما، بأن تحصل على شعبية وإعجاب من الجمهور بكافة أنحاء الوطن العربي، حيث تقدم القناة باقة متنوعة من الأفلام الأجنبية سواء الأكشن أو الخيال العلمي أو الدراما التي تكون مترجمة إلى اللغة العربية، علمًا بأن محتوى القناة يكون مخصص للكبار فقط بعرض الأفلام الحصرية والمتنوعة.

استقبال قناة ماجيستك سينما على التلفاز

في نفس السياق، فأنه يوجد بعض من الخطوات اللازمة لاستقبال قناة ماجيستك سينما على التلفاز، وتتمثل بذلك كما يلي: