تطورات | رونالدو يوقف انتقال بنزيما للهلال.. وثنائي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 06:29 مساءً - فجرت تقارير صحفية عن عركلة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لإنتقال زميله السابق كريم بنزيما إلي فريق الهلال السعودي، كما تسبب في تعثر آخر مفاوضات لفريق الاتحاد، قبل غلق سوق الميركاتو.

وتشهد سوق الانتقالات الشتوية في الدوري السعودي تصاعد مثير للأحداث خلال الساعات الماضية، بعد الأزمة التي فجرها كريستيانو رونالدو، بسبب الأنباء التي تم تداولها بإنتقال كريم بنزيما إلي الهلال، وموافقة صندوق الاستثمار علي اتمام التعاقد.

فشل ضم فنربخشة لـ كانتي بسب رونالدو

كشف الصحفي التركي الشهير ياغيز سابونجو أوغلو عن فوضى غير مسبوقة في صفقة النجم الفرنسي كريم بنزيما، وسط تأثير مباشر من نجم النصر كريستيانو رونالدو.

ووفق المصادر، فإن تدخل رونالدو في صفقة انتقال بنزيما إلى الهلال تسبب في تعطيل الإجراءات النهائية، وهو ما انعكس بشكل غير مباشر على صفقتين أخريين، حيث لم يوقع نجولو كانتي مع فنربخشة التركي بعد، كما لم يتمكن يوسف النصيري من إتمام انتقاله إلى الاتحاد السعودي.

بسبب رونالدو صفقات بنزيما وكنتي والنصيري مجمدة بقرار واحد

على الرغم من أن الأندية الثلاثة قد أنهت الاتفاقات ووصلتها إلى الدوري السعودي للمحترفين، فإن عدم صدور الموافقة الرسمية أبقى جميع التوقيعات في حالة انتظار، وسط ترقب كبير من الجماهير والإعلام على حد سواء.

وتشير المصادر إلى أن هذه التطورات تأتي في وقت حرج، حيث ينتهي الميركاتو الشتوي مساء اليوم، مما يضع الأندية أمام سباق مع الزمن لإنهاء الصفقات قبل إغلاق الباب.

الجماهير النصراوية والهلالية والاتحادية على حد سواء تتابع الحدث عن كثب، وسط شعور بالقلق والتوتر بشأن مصير اللاعبين الكبار ومشروع كل فريق للموسم الحالي.