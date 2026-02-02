رابط مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأخدود ونيوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 09:33 مساءً - يستقبل ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران مساء اليوم الإثنين مواجهة حبس الأنفاس بين الأخدود وضيفه نيوم في لقاء يرفع شعار تضميد الجراح لأصحاب الأرض وتأكيد الاستفاقة للضيوف، وفي الفقرات التالية نوفر أبرز التفاصيل عن مباراة الأخدود ونيوم.

فريق الأخدود يترنح في المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط فقط، ويدخل اللقاء وهو يئنّ تحت وطأة النتائج السلبية، فيسعى لكسر سلسلة الهزائم المتتالية والهروب من نفق الهبوط المظلم، معتمدًا على مهارات الكولومبي خوان بيدروزا وتحركات النرويجي نغوين.

ويحل نيوم ضيفًا ثقيلًا وهو في المركز التاسع برصيد 24 نقطة، منتشيًا بفوز عريض على ضمك في الجولة الماضية أعاده لمسار الانتصارات، وبقيادة الصخرة المصرية أحمد حجازي يطمح نيوم لاستغلال الحالة المعنوية المهزوزة لمضيفه والعودة بنقاط المباراة كاملة لتثبيت أقدامه في مناطق الأمان بوسط الجدول.

وتبرز في هذه المباراة موازين القوى المتباينة؛ ففي حين يعاني الأخدود دفاعيًا بشكل ملحوظ، يمتلك نيوم ترسانة هجومية فتاكة تضم الفرنسي لاكازيت والجزائري سعيد بن رحمة؛ مما يضع مدرب الأخدود أمام اختبار تكتيكي عسير للحد من خطورة هذه الأسماء.

ومن المتوقع أن يشهد اللقاء صراعًا كبيرًا في ظل الرغبة الجامحة للأخدود في تحقيق مفاجأة تعيد له الثقة أمام جماهيره، بينما سيعمل نيوم على فرض إيقاعه السريع منذ البداية لضمان عدم حدوث أي مفاجآت تعطل مسيرته نحو المراكز المتقدمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأخدود ضد نيوم اليوم

سيتم نقل أحداث مباراة الأخدود ونيوم مباشرة وحصريًا عبر شبكة قنوات ثمانية الفضائية وتطبيقها الرقمي، وهي الناقل الرسمي لمنافسات دوري روشن السعودي لهذا الموسم، حيث توفر تغطية شاملة للمباراة من قلب الحدث.

موعد مباراة الأخدود ونيوم في دوري روشن 2026

من المقرر أن تطلق صافرة البداية لهذا الصدام المرتقب في تمام الساعة 08:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 07:30 مساءً بتوقيت القاهرة، حيث تتأهب جماهير نجران لمساندة فريقها في واحدة من أهم مباريات الموسم.

نجوم مرتقبون في لقاء نيوم والأخدود