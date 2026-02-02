نتيجة مباراة النصر ضد الرياض بالدوري السعودي.. الملخص...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 09:33 مساءً - انتهت مباراة النصر ضد الرياض في ديربي الرياض، ضمن منافسات الدوري السعودي للجولة 20، والتي جمعت بينهما مساء أمس الإثنين.

ملخص الشوط الأول مباراة النصر ضد الهلال في الدوري السعودي

انطلقت المباراة بحذر من جانب الفريقين، مع أفضلية نسبية للنصر في الاستحواذ وصناعة الفرص. وبدأ النصر تهديده مبكرًا بعرضية من جواو فيليكس في الدقيقة الرابعة، قبل أن يرد الرياض بمحاولة أولى مرت بجوار مرمى النصر دون خطورة.

وشهدت الدقائق التالية نشاطًا هجوميًا من النصر، حيث تصدى دفاع الرياض لتسديدة عبدالرحمن غريب، قبل أن يتألق بينتو حارس النصر ويتصدى لانفراد خطير من سلطان هارون في الدقيقة 14، ليحافظ على نظافة شباكه.

واصل جواو فيليكس تحركاته المؤثرة، وأرسل أكثر من كرة عرضية خطيرة، كما أهدر ساديو ماني فرصة مميزة بضربة خلفية مزدوجة في الدقيقة 18.

ومع مرور الوقت، ألغى الحكم هدفًا لصالح الرياض بداعي التسلل في الدقيقة 37، قبل أن ينجح ساديو ماني في فك شفرة اللقاء، مسجلًا هدف التقدم للنصر في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بتقدم العالمي بهدف دون رد.

ملخص الشوط الثاني في مباراة النصر ضد الرياض

الشوط الثاني، واصل النصر محاولاته لتعزيز التقدم، حيث سدد جواو فيليكس كرة قوية مرت بجوار المرمى، بينما كاد إسماعيلا سورو أن يدرك التعادل للرياض بتصويبة صاروخية مرت قريبة من القائم.

واعتمد الرياض على الكرات الثابتة والهجمات المرتدة، لكن بينتو واصل تألقه وأبعد ركنية خطيرة، في الوقت الذي أنقذ فيه القائم رأسية محققة لأحد لاعبي النصر في الدقيقة 80.

ومع الدقائق الأخيرة، أفسد محمد سيماكان هجمة خطيرة للرياض، بينما أهدر أنجيلو فرصة غريبة في الوقت بدل الضائع.

وقد شهدت اللحظات الأخيرة إلغاء هدف ثاني لساديو ماني بداعي التسلل، وسط مطالبات نصراوية بركلة جزاء رفضها الحكم، لتنتهي المباراة بفوز النصر بهدف دون مقابل.