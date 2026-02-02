محمود عاشور يمثل مصر في معسكر حكام تقنية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 03:33 مساءً - يتوجه الحكم الدولي المصري "محمود عاشور" اليوم الإثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في معسكر تدريب حكام تقنية الفيديو VAR، ضمن استعداداته للمشاركة في كأس العالم 2026، الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

معسكر "فيفا" في الدوحة

يقيم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا هذا المعسكر في الدوحة من 3 إلى 5 فبراير، بمشاركة 26 حكم فقط تم اختيارهم بعناية من جميع القارات، ويعكس هذا الثقة الكبيرة في قدرات محمود عاشور كأحد أبرز خبراء تقنية الفيديو على المستوى الدولي.

يركز المعسكر على رفع جاهزية الحكام قبل انطلاق المونديال، من خلال:

الاطلاع على آخر التعديلات في بروتوكولات تقنية الفيديو.

تدريبات عملية على الحالات التحكيمية المعقدة.

توحيد أساليب اتخاذ القرار بين الحكام المشاركين من مختلف المدارس الكروية.

خبرات عاشور الدولية

ويمتلك "محمود عاشور" خبرة طويلة في استخدام تقنية VAR، وشارك في بطولات كبيرة مثل أولمبياد باريس 2024 وكأس الأمم الأفريقية، ما يجعله من أبرز المرشحين لإدارة المباريات المهمة والحساسة على مستوى العالم.