عناد كروي.. ما مصير بنزيما في صفوف الاتحاد؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 01:26 مساءً - لا يزال مستقبل النجم التونسي كريم بنزيما في نادي الاتحاد غامضًا بشأن استمراره وتجديد عقده من عدمه.

تفاوضات الاتحاد مع بنزيما

أوضح الإعلامي وليد الفراج أنه هناك تفاوضات بين إدارة النادي واللاعب بنزيما بشأن تجديد عقده، وقدموا عرضًا ماليًا ضخمًا له لتجديد عقده.

رفض بنزيما تجديد عقده مع الاتحاد

رفض بنزيما العرض المقدم من الاتحاد بشأن تجديد عقده، وتمسك بالانتقال إلى نادي الهلال.

رد بنزيما على عرض الاتحاد

أضاف وليد الفراج كاشفًا رد وكيل بنزيما على العرض يتضمن:

"لا يوجد أي شخص يفرض عليّ ما يريده".

ونوه الإعلامي عن أن هذا ما هو إلا عناد كروي، حبث تحول الميركاتو الشتوي إلى ساحة لتصفية الحسابات، كما شدد على ضرورة الأخذ في الاعتبار أن مشروع تطوير الدوري السعودي لا ينبغي أن يتوقف على لاعب محدد.