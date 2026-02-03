قدم طلبك الآن.. آخر موعد لاسترداد مقدم حجز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 01:26 مساءً - أعلنت وزارة الإسكان، خلال الساعات القليلة الماضية، عن بدء استقبال طلبات استرداد مقدم حجز شقق بيتك في مصر للمصريين بالخارج، وحددت أيضأ أخر ميعاد لاسترداد مقدم الحجز في بيان رسمي.

شقق بيتك في مصر للمصريين بالخارج

أشارت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان رسمي مؤخرًا، إنه تم بدء استقبال استرداد طلبات مقدم حجز شقق بيتك في مصر للمصريين بالخارج، ويكون ذلك لمن لم يحالفهم الحظ بشأن حجز شقق المرحلة الثانية من المبادرة، وبعد ذلك سيتمكنوا من التقديم للحجز مجددًا.

آخر موعد لاسترداد مقدم حجز شقق بيتك في مصر

أوضحت بعض من المصادر الرسمية بوزارة الإسكان، إنه من المقرر بأن يكون آخر موعد لتقديم طلبات استرداد مقدم حجز شقق بيتك في مصر للمصريين بالخارج، سيكون ذلك منتصف ليل يوم الأحد المقبل الموافق الثامن من شهر فبراير الحالي لعام 2026.

موعد اختيار الوحدات المتبقية بمبادرة بيتك في مصر

أما عن ميعاد اختبار الوحدات المتبقية بمبادرة بيتك في مصر، سيكون اليوم الثلاثاء الموافق الثالث من شهر فبراير الحالي لعام 2026، ويكون ذلك للمتقدمين الذين قاموا بسداد مقدم جدية الحجز بوقت سابق، علمًا أنه لم يتم قبول تحويلات جديدة، وفقًا لما تم الإعلان عنه رسميًا.