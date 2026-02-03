موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2026

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 01:26 مساءً - يترقب الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة المنوفية فور اعتمادها رسميًا، وسط تساؤلات عديدة حول موعد ظهورها وخطوات الاستعلام عنها.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة المنوفية

من المقرر أن يكون موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول لعام 2026 بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2026.

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة المنوفية

أتاحت محافظة المنوفية رابط يتيح للطلاب وأولياء الأمور الدخول عليه والاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة المنوفية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية