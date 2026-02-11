اطّلع على بالمجان.. القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ضد إنبي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 01:26 مساءً - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة نظيره إنبي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

يدخل بيراميدز المواجهة وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة، واضعًا نصب عينيه تحقيق الانتصار لمواصلة مطاردة فرق الصدارة وتقليص الفارق معها في سباق القمة.

وعلى الجانب الآخر، يحتل إنبي المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة، ويطمح لاستغلال عاملي الأرض لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية في جدول الترتيب وتبعده عن مناطق الخطر.

وتكتسب المباراة أهمية مضاعفة للفريقين، إذ قد تسهم نتيجتها في إعادة تشكيل ملامح المنافسة سواء على المراكز المتقدمة أو في منتصف الجدول.

موعد مباراة بيراميدز ضد إنبي

يحل بيراميدز ضيفًا على إنبي، على استاد بتروسبورت، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة للمسابقة، وتنطلق صافرة البداية في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ضد إنبي في الدوري المصري

تنقل المباراة عبر قناة أون سبورتس 2، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز.