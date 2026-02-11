موعد مباراة الزمالك ضد سموحة في صراع النقاط...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 02:23 مساءً - يستعد عشاق الكرة المصرية لمتابعة مواجهة قوية تجمع الزمالك وسموحة، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا مع سعي الفريقين لحصد ثلاث نقاط ثمينة تعزز موقعهما في سباق المراكز المتقدمة.

الزمالك في اختبار قوي أمام سموحة بالدوري

يدخل الزمالك المباراة بقيادة مدربه معتمد جمال ضمن مؤجلات الجولة الرابعة عشرة، واضعًا نصب عينيه مواصلة نتائجه الإيجابية هذا الموسم وترسيخ مكانته بين فرق القمة.

ويحتل الفريق الأبيض المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة من 14 مباراة، بعدما حقق 8 انتصارات مقابل 4 تعادلات وخسارتين، ويأمل في تقليص الفارق مع المتصدر ومواصلة الضغط عليه.

ترتيب سموحة في الدوري المصري

يعيش سموحة فترة مميزة هذا الموسم، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 25 نقطة من 15 مباراة، جمعها من 6 انتصارات و7 تعادلات مقابل خسارتين، ويطمح للعودة بنتيجة إيجابية تقوده نحو المربع الذهبي.

موعد مباراة الزمالك ضد سموحة والقنوات الناقلة

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتُنقل عبر قناة أون سبورت 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، مع استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء.