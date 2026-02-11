القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد سموحة وكيفية مشاهدتها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 02:23 مساءً - تتجه الأنظار إلى المواجهة القوية التي تجمع الزمالك وسموحة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله “الفارس الأبيض” لمواصلة مطاردة الصدارة والاستفادة من نتائجه الإيجابية الأخيرة، بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية عززت ثقة لاعبيه ورفعت طموحات الجماهير.

ترتيب الزمالك وسموحة بالدوري المصري

ويخوض الزمالك المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 28 نقطة من 14 مباراة، بعدما حقق 8 انتصارات و4 تعادلات وخسر مرتين، بينما يدخل سموحة المواجهة في المركز الخامس برصيد 25 نقطة من 15 مباراة، عقب 6 انتصارات و7 تعادلات وهزيمتين، ما يجعل اللقاء صدامًا مباشرًا بين فريقين ينافسان بقوة في سباق المقدمة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة

تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات ON Sports الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، وتحديدًا على قناة ON Sport 1 HD.

أين يمكنني مشاهدة مباراة الزمالك ضد سموحة مجانًا

يمكن متابعة اللقاء لحظة بلحظة عبر الإنترنت من خلال تطبيقات اون سبورت التي تقدم تغطية فورية للأحداث والإحصائيات.