قمة الجولة.. كيفية مشاهدة مباراة الزمالك ضد سموحة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 02:23 مساءً - تعرف على طرق مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري 2026 وكيفية متابعة البث المباشر لهذا اللقاء المرتقب.

يخوض الزمالك مواجهة قوية أمام سموحة في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الأبيض لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في وصافة جدول الترتيب.

ماذا قدم الزمالك في الدوري المصري

يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 28 نقطة جمعها من 8 انتصارات و4 تعادلات مقابل خسارتين، بينما يدخل سموحة اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد 25 نقطة من 6 انتصارات و7 تعادلات وهزيمتين، طامحًا في الاقتراب أكثر من المربع الذهبي.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

تُقام المباراة مساء اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026 على ملعب استاد هيئة قناة السويس، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و10:00 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد سموحة

تنقل شبكة قنوات أون سبورت اللقاء، حيث خصصت قناة ON Sport 1 لبث المباراة مباشرة.

معلق مباراة الزمالك ضد سموحة بالدوري

يتولى التعليق على مباراة الزمالك وسموحة اليوم المعلق الرياضي عصام عبده.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد المصري

يمكن متابعة المباراة عبر الإنترنت من خلال تطبيق أون سبورت الذي يتيح مشاهدة مباريات الدوري المصري مباشرة.