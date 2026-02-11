ما حقيقة وفاة مشاري راشد العفاسي؟ خبر مؤكد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 05:19 مساءً - استيقظ محبو الشيخ "مشاري راشد العفاسي" على أنباء متداولة تفيد بوفاته، وهو ما أثار قلقهم في العالم العربي والإسلامي، إذ تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبار حول وفاة العفاسي نتيجة وعكة صحية، إلا أن هذه الأنباء تم نفيها رسميًا.

توضيح حقيقة وفاة الشيخ راشد العفاسي

نشرت الصفحة الرسمية للشيخ على إنستجرام فيديوهات له وصور تجمعه بالإعلامي عمر اللوغاني، مع تعليق، الغالي عمر اللوغاني، لتؤكد أن الشيخ بصحة جيدة وأن الأخبار المتداولة لا أساس لها من الصحة.

معلومات عن الشيخ مشاري راشد العفاسي