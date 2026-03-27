خبر محزن للمربين..أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 27 مارس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 27 مارس 2026 03:33 مساءً - شهدت أسعار الكتاكيت في مصر اليوم حالة من الثبات النسبي مع بداية الأسبوع حيث ظل الطلب على الكتاكيت البيضاء والساسو مرتفعًا بينما تراوحت الأسعار بين المزارع والأسواق وفق النوع والشركة المنتجة، وهذا بعد الإرتفاع الأخير.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 27 مارس 2026 اختلاف بسيط حيث:

الكتكوت الأبيض في المزارع تراوح سعره بين 20 و26 جنيهًا مع اختلاف الجودة والفئة.

الكتكوت الأبيض قطعان بلغ سعره 10 جنيهات وهو النوع الأقل حجم والأكثر انتشارًا بين صغار المربين.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الجمعة

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم استقرار في الأسواق فقد وصلت إلى:

الكتكوت الساسو استقر عند 9 جنيهات في المزارع والأسواق.

بينما سجل الكتكوت الساسو بيور 10 جنيهات ويتميز هذا النوع بمعدل نمو أسرع.

الكتكوت البلدي وصل إلى 7.5 جنيه ويظل الخيار المفضل لدى المزارع التقليدية.

الكتكوت الهجين تراوح سعره بين 9 و9.5 جنيه حسب المنطقة وحجم الدفعة.

الكتكوت جيل ثان بلغ سعره 11 جنيهًا وهو مناسب للإنتاج التجاري متوسط الحجم.

الكتكوت روزي بيور استقر عند 11 جنيهًا ويشتهر هذا النوع بجودة لحمه البيضاء وارتفاع الطلب عليه.

أسعار كتاكيت الشركات اليوم

فيما يلي قائمة أسعار كتاكيت الشركات اليوم الجمعة 27 مارس: