ارتفاع واردات البترول بمليار و300 مليون دولار في...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مارس 2026 04:34 مساءً - أكد الدكتور "مصطفى مدبولي" رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية شهدت زيادة ملحوظة في استيراد المنتجات البترولية خلال الفترة الأخيرة، متأثرة بالتطورات الدولية والأزمة الحالية.

ارتفاع واردات البترول في مارس

أوضح مدبولي خلال مؤتمر الإعلان عن الحد الأدنى للأجور والحزمة الاجتماعية، أن مصر كانت تستورد نحو 665 مليون دولار شهريًا من السولار قبل اندلاع الحرب، إلا أن هذا الرقم ارتفع بعد الأحداث الأخيرة ليصل إلى 1.665 مليار دولار، أي بزيادة تقدر بـ 1 مليار دولار شهريًا.

وأضاف رئيس الوزراء أن الاستيراد العام للمنتجات البترولية، الذي كان يبلغ حوالي 1.2 مليار دولار شهريًا، شهد ارتفاعًا كبيرًا ليصل في مارس الجاري إلى نحو 2.5 مليار دولار، ما يعكس تأثير الأزمات العالمية على أسعار الطاقة والتزامات الدولة تجاه تأمين احتياجات السوق المحلي.

استهلاك مصر اليومي للمواد البترولية

أشار الدكتور مدبولي إلى أن الاستهلاك اليومي لمصر من المنتجات البترولية بلغ 24 مليون طن، ما يمثل زيادة مالية تصل إلى 24 مليون دولار يوميًا، أي ما يعادل نحو 750 مليون دولار إضافية شهريًا، وهذا الأمر يعكس الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي تواجه الحكومة في سبيل الحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة وضمان تلبية احتياجات المواطنين، مع متابعة دقيقة للتطورات العالمية.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة مستمرة في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه التحديات، بما يشمل تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتوجيه الاستثمارات بشكل يضمن الأمن الطاقي، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء المالية على الخزانة العامة دون التأثير على الخدمات الأساسية للمواطنين.