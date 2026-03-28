بدون تقطيع.. كيفية مشاهدة مباراة السنغال ضد بيرو...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مارس 2026 04:34 مساءً - يخوض منتخب السنغال مواجهة ودية مهمة أمام نظيره منتخب بيرو، مساء اليوم السبت، وذلك على أرضية استاد ملعب "ستاد دو فرانس"، وذلك في إطار استعدادات أسود التيرانجا بقيادة النجم السنغالي ساديو ماني لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وتُعد هذه المباراة أول ظهور لمنتخب السنغال منذ خسارته في نهائي كأس الأمم الإفريقية أمام المغرب، في لقاء اعتُمدت نتيجته لصالح الأخير بثلاثية نظيفة بقرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

على الجانب الآخر، يدخل منتخب بيرو المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعد تحقيقه فوزًا ثمينًا على باراجواي بهدف دون رد، ضمن تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى المونديال.

وتحمل هذه المواجهة طابعًا فنيًا مهمًا لكلا المنتخبين، حيث يسعى كل طرف لتجربة عناصر جديدة وتطبيق أفكار تكتيكية مختلفة، تمهيدًا للاستحقاقات المقبلة، ما ينذر بمباراة مفتوحة بطابع هجومي من الجانبين.

موعد مباراة السنغال ضد بيرو

تُقام المواجهة على ملعب "ستاد دو فرانس"، أحد أبرز الملاعب في فرنسا، وتنطلق ضربة البداية في تمام الساعة

06:00 بتوقيت القاهرة

07:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية

08:00 بتوقيت أبو ظبي وعمان

القنوات الناقلة لمباراة السنغال ضد بيرو

سيتم نقل اللقاء الي سيجمع بين المنتخب السنغالي ونظيره بيرو عبر قناة RTS 1 السنغالية، التي توفر بثًا مباشرًا للجماهير داخل السنغال وبعض مناطق القارة الإفريقية.