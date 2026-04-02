عادت بإسم جديد.. تردد قناة A Express المعروفة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 أبريل 2026 12:29 مساءً - قناة A Express هي واحدة من القنوات الفضائية الحديثة على نايل سات وتقدم برامج ومسلسلات متنوعة تناسب مختلف الأعمار مما يجعلها وجهة مفضلة للباحثين عن ترفيه بسيط وممتع طوال اليوم، القناة اكتسبت شهرة بسرعة بفضل محتواها المرن وسهولة استقبالها على الرسيفر لتصبح خيار مناسبًا لكل العائلة.
تردد قناة A Express
لتثبيت قناة A Express ضع البيانات التالية على جهازك:
- التردد: 10815
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
طريقة تثبيت قناة A Express على الرسيفر
- افتح قائمة الإعدادات أو قائمة القنوات في جهاز الاستقبال الخاص بك.
- اختر إضافة قناة يدوياً أو Manual Scan.
- أدخل التردد: 10815، الاستقطاب: أفقي (H)، معدل الترميز: 27500.
- اختر نوع البحث قناة فضائية أو DVB-S حسب جهازك.
- اضغط بحث أو Scan وانتظر حتى يكتمل الفحص.
- بعد انتهاء البحث ستظهر قناة A Express في قائمة القنوات ويمكنك إضافتها للمفضلة بسهولة.